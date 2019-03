La Russia lavora su nuovi satelliti militari spia

"Il nostro compito è creare satelliti moderni in grado di fornire dati di ricognizione e cartografia ancora più accurati, per questo scopo sono in corso numerosi lavori di sviluppo, la cui implementazione verrà discussa durante l'incontro", ha detto Shoigu in una conferenza presso il ministero della Difesa russo.

Ha ricordato che nel suo messaggio all'Assemblea federale il presidente Vladimir Putin ha rilevato che i cambiamenti radicali nei sistemi di comunicazione, navigazione e telerilevamento terrestri richiedono un sensibile aumento delle capacità dei dispositivi orbitali.

"In questo contesto il ministero della Difesa continua ad impegnarsi attivamente nel riequipaggiamento tecnologico dei satelliti militari", ha affermato Shoigu.