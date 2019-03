Nuove accuse dall'India contro il Pakistan su violazione della tregua nel Kashmir

Secondo il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa indiano, il tenente-colonnello Devender Anand, il fatto è avvenuto alle 11.30 dell'orario locale (in Italia le 7.30).

"Il Pakistan ha attaccato con i mortai ed armi da fuoco leggere. L'esercito indiano ha dato una risposta decisiva ed efficace", ha detto Anand ai giornalisti.

Non sono stati segnalati dati su eventuali vittime o ferito tra i soldati indiani.

Recentemente la situazione nel Kashmir, regione contesa da India e Pakistan, si è aggravata significativamente. Tutto è iniziato da un attentato di un kamikaze, che il 14 febbraio scorso si è fatto esplodere accanto ad una colonna della polizia paramilitare nello Stato indiano del Jammu e Kashmir. Nell'attacco terroristico sono rimaste uccise 45 persone.

L'attentato è stato rivendicato dal gruppo Jaish-e-Mohammed, il cui leader Masood Azhar, secondo New Delhi, si trova in Pakistan. L'attentato ha complicato le già tese relazioni tra New Delhi ed Islamabad, mettendo ancora una volta la regione a rischio di un conflitto militare.