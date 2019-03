Scadenza Brexit, fuga da Gb: Milano tra le 10 città più ambite

Sono aumentati del 33 per cento i giovani professionisti nel Regno Unito che cercano alloggio in altre parti d'Europa a causa della Brexit e Milano figura nella ‘Top Ten' della destinazioni più ambite. È quanto emerge da una ricerca di HousingAnywhere, piattaforma leader negli affitti di medio-lungo termine.

© flickr.com / A Health Blog Cervelli in fuga, dramma italiano

HousingAnywhere ha analizzato i volumi di ricerca nel Regno Unito - da dicembre a febbraio appena trascorsi - per approfondire l'impatto che la Brexit avrà sulla ricerca di alloggio per questa fascia della popolazione. Benché lo scenario post-Brexit non sia ancora del tutto chiaro, i risultati della ricerca mostrano che molti giovani professionisti stanno già prendendo in considerazione l'idea di lasciare il Paese per trasferirsi in un altro stato europeo.

Le destinazioni più cercate sono Monaco, con un aumento del 289%, Ginevra (+ 253%) e Helsinki (aumento del 191% rispetto ai mesi precedenti). Nella Top Ten come detto c'è anche il capoluogo lombardo, con un aumento del 39% delle visite sulla piattaforma nei due mesi che vanno dall'1 dicembre 2018 all'1 febbraio 2019 rispetto al periodo precedente.

Lo studio mostra inoltre una correlazione tra i tre picchi nelle ricerche su Google che ci sono stati negli ultimi due mesi per la parola "Brexit" e il traffico di utenti basati nel Regno Unito che hanno cercato un alloggio in Europa continentale.

"È chiaro che gli effetti a catena del referendum nel Regno Unito sono stati senza precedenti e ci dobbiamo aspettare ancora altro", ha commentato Djordy Seelmann, CEO di HousingAnywhere, "La nostra ricerca mostra che l'incertezza di un Regno Unito post-Brexit sta già spingendo i giovani professionisti a cercare un alloggio in altre parti d'Europa e quindi delle alternative più stabili".

Fonte: Askanews