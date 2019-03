Secondo lui, il comportamento di Varsavia nella NATO, inteso come "intimidazione" della Russia, danneggia l'unità della comunità europea.

Eitner nota che la Polonia agisce come un "membro modello" del blocco Nord Atlantico: per diversi anni il governo è riuscito a mantenere la spesa militare al due percento del PIL, e tutti i partititi nel paese sono favorevoli all'aumento di questa voce di bilancio.

"L'obiettivo dell'accumulo di armi pianificato è tanto semplice quanto errato: intimidire il nemico, in questo caso, la Federazione Russa", il portale InoTV cita Neues Deutschland.

L'autore ricorda che i membri della NATO hanno speso in totale per la difesa 900 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, Donald Trump ha aumentato significativamente il bilancio militare americano lo scorso anno.

Allo stesso tempo, il giornalista osserva che le intenzioni della NATO di aumentare ulteriormente le spese militari, la speculazione sullo schieramento della base militare statunitense in Polonia e l'adozione di nuovi membri non fanno altro che accrescere il livello di tensione in Europa e dividere il continente in diversi schieramenti.

In precedenza, la Polonia ha proposto agli Stati Uniti di ospitare una divisione corazzata americana su base permanente, prendendosi carico dei costi, circa due miliardi di dollari. La proposta è stata presentata al di fuori del quadro della NATO a livello bilaterale. Il presidente polacco Andrzej Duda ha propose addirittura di chiamare la base di Fort Trump.