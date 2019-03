Il Pentagono scaverà dei tunnel

Tuttavia, i tunnel continuano ad essere usati contro gli americani in diversi paesi, dove è presente l'esercito a combattere. Pertanto, il Pentagono ha deciso di provare ad andare sotto terra.

Se ne occuperà la Gestione per gli sviluppi militari, la DARPA, del ministero della Difesa USA: per la valutazione dell'efficacia dei metodi esistenti, per la perforazione del terreno e la posa di gallerie in bilancio sono stati già stanziati 11 milioni di dollari. La difficoltà sta nella totale assenza di esperienza nella costruzione di tali strutture: il tunnel tattico è abbastanza diverso dal civile.

Inoltre, ad oggi, nessuna specializzazione militar americana comprende la costruzione di tunnel tattici, la tecnologia o le attrezzature dell'esercito americano non supportano la creazione o il funzionamento di queste strutture. L'intera esperienza dei militari americani si riduce solo alla trivellazione. Se la DARPA decide che i tunnel forniranno all'esercito dei benefici, il programma riceverà la luce verde.

La DARPA si occuperà della costruzione dei tunnel, nei quali i militari americani ripongono grandi speranze.