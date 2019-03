National Interest: la nuova "arma segreta" degli Stati Uniti

Come osserva il giornale, dispositivi simili in possesso degli avversari per lungo tempo sono stati un mal di testa per l'esercito americano: durante la Seconda guerra mondiale durante la battaglia, in Vietnam, e anche contro lo Stato Islamico.

Secondo i dipendenti del dipartimento, i soldati americani potrebbero utilizzare questa esperienza per ottenere benefici, ma non hanno ancora le competenze necessarie.

"Nessuna specializzazione dei militari prevede la formazione per la costruzione di tunnel, e non ci sono tecnologie o attrezzature, che consentano di eseguire e utilizzare i tunnel", si legge nell'articolo.

Il dipartimento ha offerto un programma di formazione, la cui prima fase sarà dedicata alla valutazione dell'efficacia dei metodi di perforazione e costruzione dei tunnel. Questo dovrebbe costare 11 milioni di dollari.

Gli autori del progetto propongono di utilizzare i tunnel solo per la fornitura di cibo e munizioni, ma anche per missioni di evacuazione. La tecnologia è costosa e "non abbastanza sicura".