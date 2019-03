Media: sciopero lavoratori portuali svedesi minaccia attività casa automobilistica Volvo

Lo sciopero generale dei lavoratori dei porti svedesi, previsto per il 6 marzo, potrebbe bloccare i lavori del costruttore automobilistico Volvo, la maggior parte dei cui veicoli vengono inviati per l'esportazione attraverso il porto di Göteborg nell'ovest della Svezia, riferisce Dagens Industri lunedì, citando l'agenzia TT.

"Produciamo più di un migliaio di auto al giorno, i nostri magazzini si riempiranno molto velocemente", ha affermato il responsabile di Volvo Håkan Samuelsson.

Ha aggiunto che al momento non vede una via d'uscita da questa situazione. "È difficile trovare rapidamente una soluzione a questo problema. Se lo sciopero inizia, il nostro lavoro si fermerà a prescindere. Possiamo solo sperare che questo non accada", ha aggiunto.

Secondo Dagens Industri, i due terzi delle auto Volvo prodotte in Svezia vengono esportati attraverso il porto di Göteborg.