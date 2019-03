Spagna, Sanchez firma decreto per sciogliere le Camere

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha firmato un decreto che scioglie entrambe le camere del parlamento del paese per tenere una votazione generale il 28 aprile. Il decreto non è ancora stato approvato dal re spagnolo Felipe VI. Se firmato dal re, il documento sarà pubblicato in un bollettino statale e diventerà legge martedì mattina. Il 13 febbraio, la camera bassa del parlamento spagnolo ha respinto il progetto di bilancio 2019 preparato dal governo socialista di Sanchez.