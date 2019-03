Guaidó pianifica di visitare l’Europa, ma tornerà prima in Venezuela

Il leader dell'opposizione venezuelana, Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente del Venezuela, ha in programma di visitare un certo numero di paesi in Europa e in America Latina, ma prima intende tornare in Venezuela. Lo ha detto in un'intervista al Washington Post, pubblicata lunedì.

Gli è stato chiesto se intendeva visitare l'Europa, ad esempio Francia o Germania, prima di tornare nella sua terra natale. "Ho intenzione di andare in Europa e in altri paesi dell'America Latina, ma prima devo tornare in Venezuela", ha detto.

In precedenza, la Corte Suprema del Venezuela aveva vietato a Guaidò di lasciare il paese, ma è riuscito a sfuggire ai controlli. Il 22 febbraio è arrivato nella città di Cucuta, in Colombia, dove si trova il centro di distribuzione degli aiuti umanitari per gli abitanti della Repubblica Bolivariana di Venezuela. Dopo aver visitato il gruppo Lima a Bogotà il 25 febbraio, Guaido ha annunciato che sarebbe tornato in Venezuela.

Guaidò, nonostante il divieto di lasciare il Venezuela, la settimana scorsa ha visitato Colombia, Brasile, Paraguay, Argentina ed Ecuador. Domenica ha detto che lunedì intende tornare in Venezuela, dove i sostenitori si stanno preparando per incontrarlo.