Repubblica Ceca: scontro tra due treni, ci sono feriti

"Nella città di Ronov nad Doubravou c'è stata la collisione frontale tra due treni, uno dei quali trasportava passeggeri", ha detto. "Sei persone sono rimaste ferite, una delle quali è stata portata in ospedale in gravi condizioni".

Il traffico ferroviario nel luogo di emergenza è stato interrotto. I vigili del fuoco e i soccorritori stanno lavorando a rimuovere le conseguenze dell'incidente. È stata creata una commissione di esperti che determinerà il motivo per cui i treni viaggiavano in senso opposto lungo la stessa linea ferroviaria. Per fortuna, come ha notato Shtyaglavsky, non ci sono state vittime.

"Si valutano diverse cause dell'accaduto. Secondo una di queste, la collisione dei treni è avvenuta a causa di un errore commesso da uno dei dipendenti delle ferrovie ", ha affermato il rappresentante della compagnia delle Ferrovie ceche.