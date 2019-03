L'esperto ha valutato la minaccia di Bolton agli avversari di Guaidò in Venezuela

Il vice direttore dell'Istituto Nazionale per lo sviluppo dell'ideologia contemporanea Igor Shatrov ha commentato la dichiarazione del consigliere del presidente USA per la sicurezza nazionale, John Bolton, che ha minacciato una risposta nel caso venisse impedito il ritorno del capo dell'Assemblea Nazionale del Venezuela nel paese.

"Ora c'è un tentativo di prolungare l'agonia di questo colpo di stato, cercare di ottenere il massimo possibile da questa situazione" ha sottolineato l'esperto. L'esperto ha aggiunto che, in generale, tra i paesi occidentali "non c'è isteria" per la situazione in corso in Venezuela.

"Il sostegno dalla comunità internazionale è presente, qualcuno riconosce Guaidò come presidente legittimo, ma molti non lo riconoscono, e la divisione nella comunità occidentale non la gestisce certo Trump. Credo che l'aggressione militare non ci. sarà, ma l'azione delle sanzioni durerà, aumenterà", ha concluso.

In precedenza, Bolton ha messo in guardia chi vuole impedire il ritorno di Guaidò in Venezuela.