Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno iniziato le esercitazioni militari

Il 2 marzo è avvenuta una conversazione telefonica tra il Ministro della Difesa della Repubblica coreana Chung Gene Do e il capo del Pentagono, Patrick Shanahan, per la cessazione degli insegnamenti "Kye Resolve "e"Foal Eagle".

Il Ministero della difesa della Corea del Sud ha rifiutato di rispondere direttamente alla domanda riguardo il cambio l'inizio degli insegnamenti "Tonmen".

Si afferma che le nuove esercitazioni saranno minori per tempi e dimensioni, tuttavia, le cifre dei partecipanti non sono note.

In un briefing a Seoul, il portavoce del Ministero della difesa Choi Hyun-Soo ha detto che la Corea del Sud non vede "nessun problema nella realizzazione di nuove esercitazioni di comando" per la situazione nella penisola coreana.

"Le nostre forze armate avranno una forte prontezza al combattimento", ha sottolineato.

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud sperano che la riduzione dell'esercizio promuoverà il processo di denuclearizzazione della Corea del Nord.

Pyongyang di solito si oppone risolutamente alle manovre annuali sudcoreane e americane, considerandole una preparazione per una potenziale invasione nel territorio della Corea del Nord. Di solito, gli insegnamenti Key Resolve avvengono a marzo, come parte delle manovre militari "Foal Eagle", ma nel 2018 sono state rimandate per le Olimpiadi invernali; vengono condotte in Corea del Sud dal 1961.