In India quattro persone sono morte durante l'estrazione illegale di carbone

La causa esatta della morte dei minatori non è ancora stata stabilita. La polizia sta valutando due versioni dell'accaduto: o i minatori sono morti per avvelenamento da gas velenosi all'interno della miniera, o sono stati sepolti da unafrana. Ormai, i soccorritori sono riusciti a salvare due persone portandole in superficie e ne è stato avviato il riconoscimento.

Questo non è il primo incidente in miniera in India, negli ultimi mesi sono morte molte persone. Nel mese di dicembre 2018 un gruppo di 20 persone è sceso in una miniera di oltre 100 metri di profondità, che era stata chiusa, per l'estrazione illegale di carbone e presto si è trovato bloccato sotto terra. Cinque minatori sono riusciti a uscire e chiedere aiuto. Nel corso dei prossimi mesi e mezzo la forza nazionale per la gestione dei disastri, con il sostegno dell'esercito, ha cercato di trovare e salvare i minatori. Sabato scorso l'operazione è stata interrotta.

Dopo questo incidente, un certo numero di organizzazioni pubbliche in tutta l'India ha cominciato a chiedere alle autorità di fermare la produzione di carbone in vecchie miniere abbandonate. Nonostante i vigenti divieti, i locali spesso da soli usano i siti per rivendere le risorse.