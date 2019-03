I rivenditori temono il deficit di alcol in Russia, scrivono i media

Le reti commerciali russe temono la massiccia sospensione delle licenze per la vendita di alcol, dice Izvestia citando l'Associazione delle società che vendono al dettaglio (ACORT).

È stato rilevato che tale situazione può verificarsi a causa di possibili errori nel sistema sanitario statale e per i pagamenti comunali, con l'aiuto dei quali le autorità dei soggetti della Federazione controllano le multe non pagate.

Secondo la pubblicazione, nelle regioni della Russia ci sono circa dieci casi in cui i negozi temporaneamente non hanno potuto vendere alcolici a causa di problemi nel sistema.

In particolare, la sospensione del debito viene visualizzata nel sistema come fatture non pagate, cosa che comporta la sospensione della licenza. I rivenditori temono che tali errori possano assumere un carattere di massa e provocare grandi perdite. Il Ministero delle Finanze ha riferito che l'agenzia sta valutando la questione della fornitura.