India e Pakistan: attacchi reciproci in Kashmir

"Oggi per circa tre ore l'esercito pakistano senza motivo ha violato il cessate il fuoco, dopo il bombardamento del settore di Ankur. I nostri militari hanno aperto il fuoco. La sparatoria si è fermata alle 06: 30" ha detto.

Possibili vittime non sono state segnalate.

Tutti gli edifici a cinque chilometri dalla linea di controllo rimangono chiusi.

Recentemente, la situazione in Kashmir, preteso da India e Pakistan, si è aggravata per l'attacco suicida del 14 febbraio in cui sono morte 45 persone. La responsabilità dell'attacco l'ha assunta il gruppo islamico Jaish-e-Muhammad.

L'incidente ha complicato i rapporti già tesi tra New Delhi e Islamabad, ponendo nuovamente la regione sull'orlo di un conflitto militare. La comunità internazionale è preoccupata per il deterioramento delle relazioni tra le due potenze nucleari e invita le parti alla moderazione.