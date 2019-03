Le regole del calcio sono cambiate

Il primo cambiamento riguarda il tocco della palla con la mano. Se il calciatore che ha raggiunto la palla, la tocca involontariamente con la mano, avrà compiuto una violazione delle regole.

In secondo luogo, il giocatore sostituito sarà obbligato a lasciare il campo attraverso la linea laterale più vicina. Ora i calciatori compiono la sostituzione attraverso la linea laterale, dove si trova la panchina. In terzo luogo, ai giocatori della squadra di battuta, durante l'esecuzione di un calcio di punizione. sarà vietato alzarsi per il muro di difesa della squadra. In questo modo, essi saranno in grado di costruire la propria parete.

La quarta modifica riguarda il calcio di rigore. Ora il portiere può toccare la linea della porta con un solo piede, non con due.

Cartellini gialli e rossi ora si danno anche agli allenatori per comportamento inappropriato e altri comportamenti disturbanti. Se l'arbitro colpisce la palla sarà considerata palla controversa.

Le modifiche entreranno in vigore nell'estate del 2019.