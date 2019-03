In Cina hanno scoperto un antico "elisir dell'immortalità"

È stato segnalato dall'agenzia Xinhua. Il vaso con 3,5 litri di liquido è stato estratto dalla tomba di una famiglia nobile nella città di Luoyang. Il ritrovamento aveva un "profumo alcolico", e gli archeologi hanno ritenuto che prima contenesse alcol. L'esame laboratoriale ha dimostrato che la bevanda contiene nitrato di potassio e alunite. Negli antichi testi taoisti queste sostanze sono indicati come ingredienti per "pozioni vivificanti", sottolineano gli scienziati.

"Elixir of immortality" found in central China's ancient tomb https://t.co/h91PhQnpFy pic.twitter.com/gGEp0gyVcR — CGTN (@CGTNOfficial) 2 marzo 2019

​

Nella tomba di circa 210 metri quadrati, i ricercatori hanno anche trovato prodotti in giada e rame. Gli esperti non sanno ancora chi è stato sepolto in questa tomba, tuttavia dai manufatti trovati, credono sia un membro dell'antica nobiltà.