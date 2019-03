Gli Stati Uniti prevedono di creare armi laser per veicoli blindati

La richiesta di informazioni alle aziende che possono creali è stata pubblicata sul sito degli appalti pubblici degli Stati Uniti, riferisce RT. L'ordine è stato fatto dal Controllo spaziale e la difesa antimissile al Comando Strategico delle forze armate del paese. Il Pentagono prevede di esaminare le possibilità di migliorare l'efficienza dell'impianto Hel (High Energy Laser), in particolare l'ufficio è interessato alla gestione del raggio laser e ai metodi di raffreddamento di tali armi.

Si precisa che la versione pilota deve utilizzare un generatore di potenza di 50 kw, e l'installazione deve essere posta su un pesante camion "con una maggiore mobilità", scrive RT.

Il Pentagono prevede di ottenere un'arma più compatta di questo tipo, per dotare i veicoli blindati tattici medi del tipo Stryker. Inoltre, i militari americani vogliono che l'uso dei laser non si perdano più di cinque minuti, e il lasso di tempo tra uno scatto e l'altro deve essere pari a 0,02 secondi.

Secondo il candidato di scienze militari Sergei Suvorov, in un prossimo futuro il laser è improbabile che sia efficace nella tattica di letali armi, perché ancora non sono stati risolti molti problemi tecnici.

"I moderni laser possono facilmente abbattere droni tattici. Ma, a mio parere, per questo compito, il loro uso eccessivo non ha molto senso" dice l'esperto.

Secondo lui, ci sono modi più convenienti per distruggere i droni. Una di queste armi è la mitragliatrice russa automatizzata Arbalet DM, in grado di colpire aerei leggeri a una distanza di circa 2,5 chilometri. Con quest'arma vogliono dotare i veicoli blindati Tifon, Volk, Tigr, il multiuso trasportatore MT-LB.

"Non capisco perché gli americani hanno bisogno di una tale complessa applicazione di combattimento. Per la distruzione di piccoli droni, è perfetta un'arma analoga alla nostra e non di un'arma che agisce su altri principi fisici" ha detto il portavoce del canale televisivo.

Secondo Suvorov, i moderni laser compatti, ancora a lungo, non avranno la potenza necessaria per sconfiggere i veicoli blindati.

Ha anche notato che il veicolo corazzato Stryker non ha la piattaforma più adatta per ospitare un'arma laser ad alta energia pesante e la macchina diventerà "completamente indifesa". Come ha detto Suvorov, lo Stryker è in grado di" tirare " non più di due o tre tonnellate di carico utile.