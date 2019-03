Camera USA chiede i documenti per esaminare l'abuso di potere da parte di Trump

Il comitato giudiziario della Camera dei rappresentanti domani invierà più di 60 richieste ai dipendenti della Casa Bianca, del dipartimento di giustizia e altri rappresentanti dell'establishment americano, per raccogliere dati su un eventuale abuso di potere, corruzione e ostruzione alla giustizia da parte del presidente Donald Trump. Lo ha annunciato domenica in un'intervista al canale televisivo ABC, il presidente del Comitato legale Gerrold Nadler dello Stato di New York.

"Domani invieremo richieste di documenti ad oltre 60 persone, rappresentanti della Casa Bianca e il dipartimento di giustizia USA, così come a Donald Trump jr e al direttore finanziario della società Trump Organization Allen Vaisselberg, per avviare le indagini e presentare agli americani prove di ostruzione alla giustizia, corruzione e abuso di potere" ha detto Nadler. Alla domanda del presentatore riguardo Trump che "ostacola la giustizia", il presidente del comitato ha risposto affermativamente.

In precedenza, la CNN ha riferito delle intenzioni della Procura di Manhattan di interrogare una serie di top-manager dell'impero della Trump Organization, di proprietà di Trump.

Secondo il canale, il presidente e il suo entourage da tempo sono preoccupati per le indagini della procura di New York, correlate all'attività dell'ex avvocato di Trump Michael Cohen. Come dice l'articolo, Trump teme che i dati possano direttamente influenzare la sua attività nella prospettiva di causare danni molto più grandi nell'indagine del procuratore Robert Mueller, riguardanti i legami con la Russia. In precedenza, il canale NBC ha riferito che il dipartimento del procuratore del distretto sud di New York, per la lotta contro la corruzione, ha avviato una verifica per eventuali violazioni da parte del Comitato inaugurale di Trump. L'ufficio prevede di controllare le spese per dell'inaugurazione, tenutasi a Washington il 20 gennaio 2017.