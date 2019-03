Universiadi, primo giorno con una medaglia di legno per l'Italia

Dopo la cerimonia di apertura con il presidente Putin, nella giornata di domenica a Krasnoyarsk è stato dato il via alle gare delle XIX Universiadi Invernali.

Per l'Italia un quarto posto dallo sci di fondo

Il miglior risultato di giornata per l'Italia è arrivato dallo sci di fondo, dove nella 5 km a tecnica libera classica femminile Francesca Franchi (Università Telematica Pegaso) si è classificata al quarto posto, dietro alle russe Alisa Shambalova, Ekaterina Smirnova e Yana Kirpichenko.

Media GD Universiade Krasnoyarsk 2019 La sciatrice italiana Francesca Franchi durante la 5km a tecnica classica femminile

Nello sci alpino si è disputato il Super gigante maschile e femminile: sulle piste di Bobroviy Log tra gli uomino Sebastiano Andreis (Università Telematica Pegasus) si è classificato ventiduesimo, mentre nella gara femminile 23° posto per Petra Smaldore (Università Cà Foscari), 27° per Martina Nobis (Università San Raffaele Roma) e 42° per Viola Sertorelli (Università Cattolica del Sacro Cuore).

Nel torneo di curling femminile la nazionale italiana ha giocato e perso due partite: 7-3 contro la Corea del Sud e 8-6 contro la Repubblica Ceca.

La foto del giorno

© Foto : GD Media Universiade Krasnoyarsk 2019 Una foto che sfida la gravità: lo spettacolo del freestyle alle Universiadi di Krasnoyarsk

Le 29° Universiadi Invernali si svolgono a Krasnoyarsk, in Russia, dal 2 al 12 marzo 2019.

In totale, nei 10 giorni di gara verranno assegnate 228 medaglie in 11 sport: sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, ski orienteering, biathlon, pattinaggio di figura, short track, bandy, curling e hockey su ghiaccio.

Segui le Universiadi Invernali di Krasnoyarsk 2019 su Sputnik Italia, con dirette, interviste ai protagonisti, foto e video sulle nostre pagine di Instagram e Facebook.