Google ha ritenuto che spiare le donne sia legale

Il personale del servizio ha detto che è ancora rimanere disponibile per gli utenti, in quanto non viola la parità dei diritti.

Inizialmente, Absher è stato utilizzato dal Ministero dell'interno dell'Arabia Saudita come risorsa per la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla popolazione. Inoltre, Absher consente ai cittadini di ottenere un passaporto o registrare il loro veicolo. Tuttavia, con l'aiuto dell'applicazione, gli uomini hanno iniziato a controllare e limitare i viaggi dei loro parenti.

A febbraio, il senatore americano Ron Widen ha chiesto a Apple e Google di "interrompere immediatamente" la promozione del servizio sulle loro piattaforme. Secondo i difensori dei diritti umani, l'applicazione aiuta il "sistema di custodia patriarcale" e la discriminazione delle donne nello stato. Secondo Google Play Store, Absher è stato installato sui dispositivi oltre un milione di volte.