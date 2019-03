La nave spaziale Crew Dragon per la prima volta sull'ISS

L'attracco della nave spaziale alla Stazione Spaziale Internazionale si è verificato alle 13.56, sabato il decollo del razzo Falcon 9 con la nuova nave Dragon 2, che compie il suo primo volo di prova verso la ISS, è iniziato in modalità drone. Come precedentemente riferito alla NASA, se tutto si svolgerà in modalità programmata, la nave arriverà sulla stazione spaziale domenica 3 marzo.

La SpaceX, sotto contratto della NASA, ha creato la Crew Dragon sulla base della nave cargo Dragon, che opera voli verso la ISS dal 2012. L'unità è progettata per un equipaggio di sette persone. Inoltre, sulla nave sono presenti poltrone per i futuri passeggeri e un quarto paracadute per un più morbido ammaraggio. La nave dispone anche di un sistema di evacuazione di emergenza dell'equipaggio in caso di rottura all'avvio o all'aggancio alla ISS, senza la necessità dell'uso del braccio meccanico.

Nel primo test di volo sulla ISS è stato usato il manichino di nome Ripley, così chiamato in onore del protagonista del film "Alien".

In precedenza è stato riferito che la controparte russa ha espresso preoccupazioni per la sicurezza del bacino della nuova nave. Come ha spiegato la NASA, agli esperti russi non piace la mancanza di un sistema di emergenza per evitare la collisione della nave con la stazione in modalità elettronica, e come riportato dalla Roscosmos, la NASA per la sua richiesta, ha cambiato la traiettoria del bacino verso il segmento dell'ISS senza equipaggio del veicolo Dragon 2, con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza durante l'avvicinamento e di attracco.