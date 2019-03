Il partito Syriza in Grecia ha rispettato le promesse economiche

La coalizione di sinistra al governo ha rispettato tutte le promesse in campo socio-economico, tra cui l'aumento dei salari e delle pensioni, ha detto domenica il primo ministro Alexis Tsipras, in una riunione del comitato centrale del partito, prima dell'inizio della campagna elettorale di maggio per il Parlamento europeo.

Secondo il premier, sono passati sei mesi da quando la Grecia è uscita da un difficile periodo di otto anni, in cui era sotto lo stretto controllo dei creditori internazionali, in conformità con i tre programmi macroeconomici di aiuti dell'UE e FMI. "Questo periodo è diventato il punto di partenza per l'inizio di una nuova era. Una nuova era per la Grecia, il governo delle forze di sinistra e del partito Syriza" ha detto Tsipras, sottolineando che il paese è riuscito a uscire dalla crisi, ha realizzato importanti riforme strutturali e sostenuto gli strati della popolazione più sofferenti.

"Abbiamo fornito servizi del sistema sanitario nazionale a 2,5 milioni di cittadini che ancora non hanno assicurazione sanitaria, l'avanzamento dell'economia ha dato la possibilità di effettuare i pagamenti di sussidi negli ultimi tre anni" ha detto il capo del governo.

Tsipras ha detto che è riuscito a ridurre la disoccupazione nel paese di quasi il 9%, sono stati creati più di 350 mila nuovi posti di lavoro. "Siamo tornati a normali condizioni di lavoro, abbiamo difeso le case dei lavoratori dalla vendita all'asta per i rimborsi dei debiti per mutui ipotecari, sono tutti risultati di politiche alternative in condizioni difficili" ha detto il premier. "Abbiamo lavorato onestamente".

Il primo ministro ha sottolineato che Syriza ha "annullato tagli alle pensioni, ha iniziato a condurre la contrattazione collettiva tra governo, imprenditori e sindacati per stabilire i salari nei settori, ha fornito l'aumento del salario minimo nel paese del 11%, fino a 650 euro al mese. È stata prevista per legge la riduzione della tassa di proprietà per i proprietari di piccoli appartamenti, pari al 50% nel prossimo anno, è stata effettuata la riduzione dei premi assicurativi per un certo numero di categorie di imprenditori, approvata la legge sul sussidio per l'affitto per 667mila greci, accelerate le procedure per l'assunzione di 4,5 mila insegnanti" ha detto Tsipras.