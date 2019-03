Aerei militari americani dismessi 10 anni fa notati nei raid in Siria

I giornalisti della rivista hanno evidenziato che due anni fa hanno ottenuto informazioni affidabili in merito. Secondo i loro dati, almeno quattro F-117 sono stati inviati in Medio Oriente, in quanto le forze aeree americane ne avevano bisogno urgentemente. Uno degli "Hawks" ha preso parte ad un'operazione speciale allontanandosi di molto dalla sua base temporanea, che probabilmente si trovava in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi o in Qatar.

Si osserva che l'aereo ha sorvolato la Siria e l'Iraq con bombe di piccolo diametro.

Il Lockheed F-117 "Night Hawk" ha effettuato il suo primo volo nel 1981. Sono stati prodotti 64 velivoli di questo tipo. A metà del 2008 sono stati completamente rimossi dal servizio, principalmente per l'arrivo dei nuovi F-22.