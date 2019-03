"La presentazione del primo caccia turco avverrà nel 2023. Saremo in grado di vederlo nel cielo già nel 2026. Nel 2031, entreranno in servizio", ha detto il politico.

Delle intenzioni di creare un prototipo di caccia di produzione domestica si è parlato nel mese di novembre 2017, lo ha fatto l'ex ministro della difesa nazionale della Turchia Nurettin Zhankli. Poi il ministro della Difesa ha sottolineato che per la realizzazione del progetto sono coinvolti molti paesi, tra cui il Regno Unito, tuttavia, la Turchia procede in questo modo, per non dipendere in ultima analisi, da un singolo paese o di una società.