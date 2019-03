Strasburgo: vandalizzato monumento vicino antica Sinagoga

Il municipio di Strasburgo ha annunciato sabato che il monumento commemorativo vicino alla sinagoga di Quai Kléber, la principale sinagoga della città prima della seconda guerra mondiale, è stato oggetto di atti vandalici. Il memoriale di un incendio nella vecchia sinagoga, bruciata dai nazisti nel 1940, è stato danneggiato e spinta giù dalla base su cui poggiava. L'incidente è stato segnalato dai residenti alle 9:00 di mattina.

La polizia si è recata sul luogo dell'incidente e ha annunciato un'investigazione sull'accaduto.

Il primo vicesindaco Alain Fontanel ha definito l'incidente come "un nuovo atto antisemita nella nostra città".

Questo non è il primo caso di antisemitismo che si verifica di recente in Francia. In precedenza, a febbraio, un cimitero ebraico è stato danneggiato dai vandali nel villaggio di Quatzenheim, nella Francia orientale, dove circa 80 tombe sono state deturpate con svastiche. Prima di questo, graffiti antisemiti con la parola "Juden!" che significa "ebrei" in tedesco, sono stati scritti con vernice gialla su una finestra della panetteria Bagelstein a Parigi.

Il governo francese ha riferito che l'antisemitismo è in aumento nel paese; l'anno scorso ci sono stati 541 incidenti registrati, in aumento del 74% rispetto ai 311 registrati nel 2017.