Vice presidente Venezuela parla “dell’export di violenza” degli USA

Il vice presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha definito la politica degli Stati Uniti una "esportazione di violenza", e ha anche osservato che il "falso aiuto" americano aiuta Washington a rovesciare governi in altri paesi.

© Sputnik . Leo Alvarez Guaidò: la forza per affrontare la crisi in Venezuela come ultima opzione

"Storicamente si sa che gli Stati Uniti ricorreno a finti aiuti finanziari per rovesciare i governi di altri paesi. Questo finto aiuto finanziario si è avvicinato al Venezuela. Non vogliono aiutare economicamente o finanziariamente, non vogliono aiutare con il cibo, con i farmaci o con il commercio. Il 23 febbraio il mondo intero ha visto che hanno portato in Venezuela strumenti di violenza, non di aiuto", ha detto in una conversazione con RT.

Secondo il politico, "questo non è niente di nuovo": gli Stati Uniti continuano a "esportare la violenza nei paesi".

"Ma il loro piano non funzionerà in Venezuela. Abbiamo deciso di proteggere il nostro paese ", ha aggiunto Rodriguez.

In precedenza, Rodriguez ha definito la consegna degli aiuti umanitari degli Stati Uniti alla Repubblica Bolivariana come la farsa del secolo.