In precedenza, l'edizione britannica del Financial Times, citando un rapporto del London Kings College, affermava che i media russi avrebbero presumibilmente ingannato il pubblico a Salisbury, pubblicando 138 versioni di ciò che era accaduto.

Secondo il rappresentante ufficiale dell'ambasciata russa, il pubblico russo e britannico sono costretti ad accontentarsi di numerose "fughe di informazioni" che appaiono sulla stampa britannica.

"Dall'incidente di Salisbury, è passato quasi un anno, tuttavia, le autorità britanniche non hanno ancora pubblicato i risultati delle indagini in corso finora… Non sorprende che in tali circostanze i giornalisti russi stanno cercando di capire esattamente cosa sia successo a Salisbury, incluso facendo riferimento ai materiali dei loro colleghi britannici", ha detto l'ambasciata, aggiungendo che la versione pubblicata è solo una manifestazione di dibattito pubblico.

"Tenendo conto del loro contenuto contraddittorio ("fughe di informazioni"), il pubblico nel nostro paese è sempre più convinto di essere stato testimone di una provocazione anti-russa a Salisbury: l'atmosfera di segretezza creata dalle autorità britanniche alimenta questa convinzione," ritiene l'ambasciata Federazione russa.