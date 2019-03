Carne e pesce sintetici verranno stampati in 3D sulla ISS

In precedenza è stato riferito che il 22 agosto, la navicella Soyuz MS-14 volverà per la prima volta verso la ISS sul razzo Soyuz-2.1a. Al fine di risolvere in sicurezza l'interazione della nave con il razzo, verrà inviata nello spazio senza equipaggio.

"Vogliamo inviare cellule muscolari, vedremo come si comporteranno negli esperimenti a terra. Molto probabilmente, saranno già pronte per il lancio", ha detto Hesuani.

Secondo lui, la società sta attualmente lavorando con tre startup americane e israeliane impegnate nello sviluppo di tecnologie per la produzione di un gran numero di cellule viventi. Due di loro lavorano con cellule di manzo, una con cellule di tonno blu e una con cellule di salmone.

3D Bioprinting Solutions sta ora prelevando campioni di cellule dai partner per il test. I test dovrebbero mostrare quali sono adatti per la biostampante già presente sulla ISS. I campioni selezionati saranno rinchiusi in provette speciali e verranno mandati in orbita. Durante l'esperimento con la biostampante, le strutture muscolari saranno ottenute dalle cellule della stazione.

Inoltre, secondo Hesuani, materiali sintetici basati sulla ceramica saranno inviati alla stazione alla Soyuz di agosto, che potrà essere utilizzata per rigenerare il tessuto osseo.

La prima bio-stampante è stata inviata alla ISS il 10 ottobre 2018 sulla navicella Soyuz MS-10. Tuttavia, non è stato possibile raggiungere la stazione a causa di un incidente del veicolo di lancio.In precedenza è stato riferito che il 22 agosto, la navicella Soyuz MS-14 volverà per la prima volta verso la ISS sul razzo Soyuz-2.1a. Al fine di risolvere in sicurezza l'interazione della nave con il razzo, verrà inviata nello spazio senza equipaggio.

"Vogliamo inviare cellule muscolari, vedremo come si comporteranno negli esperimenti a terra. Molto probabilmente, saranno già pronte per il lancio", ha detto Hesuani.

Secondo lui, la società sta attualmente lavorando con tre startup americane e israeliane impegnate nello sviluppo di tecnologie per la produzione di un gran numero di cellule viventi. Due di loro lavorano con cellule di manzo, una con cellule di tonno blu e una con cellule di salmone.

3D Bioprinting Solutions sta ora prelevando campioni di cellule dai partner per il test. I test dovrebbero mostrare quali sono adatti per la biostampante già presente sulla ISS. I campioni selezionati saranno rinchiusi in provette speciali e verranno mandati in orbita. Durante l'esperimento con la biostampante, le strutture muscolari saranno ottenute dalle cellule della stazione.

Inoltre, secondo Hesuani, materiali sintetici basati sulla ceramica saranno inviati alla stazione alla Soyuz di agosto, che potrà essere utilizzata per rigenerare il tessuto osseo.

La prima bio-stampante è stata inviata alla ISS il 10 ottobre 2018 sulla navicella Soyuz MS-10. Tuttavia, non è stato possibile raggiungere la stazione a causa di un incidente del veicolo di lancio.