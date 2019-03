Svezia: rissa di 90 persone

Una grande rissa che ha coinvolto 90 persone è scoppiata sabato in un parcheggio nel sobborgo della città svedese di Nyköping, riporta il Dagens Nyheter.

Secondo una rappresentante della polizia, Monica Bergström, a cui la pubblicazione fa riferimento, un autobus, in cui c'erano 30 persone, si è fermato in una zona di sosta sull'autostrada E4. Successivamente, altre 60 persone sono apparse improvvisamente nel parcheggio ed è iniziata una rissa. I partecipanti si sono lanciati delle pietre, almeno due persone sono state ricoverate in ospedale.

"Attualmente non ci sono stati arresti, la polizia è sul posto, intervistando testimoni", ha detto Bergstrom.

Secondo lei, la causa della lotta è stato il conflitto tra due gruppi in competizione.