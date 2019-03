Iran condanna la decisione di Londra che riconosce gli Hezbollah come gruppo terroristico

"L'azione del governo britannico si verifica nel momento in cui gli Hezbollah hanno in Libano una grande base e, come gli altri partiti nel Paese, partecipano alle elezioni e alle attività dello Stato libanese. Questa misura britannica significa ignorare intenzionalmente gran parte del popolo libanese, la legittimità e la situazione giuridica degli Hezbollah nella struttura amministrativa e politica del Libano", ha detto Kasemi, in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale del Ministero degli Esteri.

Kasemi ha anche consigliato al governo britannico di esaminare il numero di voti a favore degli Hezbollah nelle recenti elezioni del Parlamento libanese e altre attività elettorali per comprendere la "situazione reale delle cose".

"Oltre ad aiutare a preservare l'integrità territoriale del Libano negli ultimi decenni, Hezbollah è stato uno dei pilastri della lotta al terrorismo contro gruppi terroristici come lo Stato Islamico nella regione", ha aggiunto Kasemi.