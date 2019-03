Trump ha chiesto alla Cina di ritirare immediatamente i dazi sui prodotti agricoli

Trump ha fatto questa richiesta e tale decisione è motivata dai buoni risultati dei negoziati tra i due paesi. Inoltre, il leader americano ha annullato l'aumento dei dazi del 25 per cento per le merci cinesi. "È molto importante per i nostri agricoltori e per me!" ha concluso il presidente.

La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti è iniziata lo scorso gennaio con l'introduzione di dazi USA sulle lavatrici e pannelli solari. Successivamente, i tassi sono stati estesi ad altri prodotti, anche europei. Nel mese di dicembre 2018, Trump e Xi Jinping hanno deciso di non introdurre nuovi dazi fino a marzo. Durante questo periodo, le controparti dovevano negoziare e stipulare un accordo commerciale completo.