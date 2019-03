In Algeria 63 persone sono state colpite e 43 sono state arrestate durante le manifestazioni che si svolgono in tutto il paese, riporta Tsa-Algerie.

Sono stati feriti 56 poliziotti e 7 civili. Come sottolinea l'edizione, i manifestanti sono scesi in strada, in quanto si oppongono alla quinta candidatura del Presidente Algerino Abdel Aziz Butefliki.

Secondo le fonti del sito, il numero di manifestanti supera le 800mila persone in tutto il paese.