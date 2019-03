"Zhores Ivanovich è morto oggi", ha detto. Alferov, nato nel 1930, ha vinto il Premio Nobel per la Fisica nel 2000. Si è specializzato in fisica dei semiconduttori eterostrutture fisiche ed elettroniche. Alferov è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti statali e scientifici. E' stato anche un prominente e uno dei più longevi legislatori russi. Alferov è stato eletto nella camera bassa del parlamento russo per un totale di sei volte.