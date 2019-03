UE vieta alla Polonia di costruire un canale nei pressi di Kaliningrad

Si osserva che questo può aggravare i rapporti già tesi tra le autorità nazionaliste della Polonia e l'Unione Europea, che hanno già divergenze in materia di stato di diritto e di migrazione. Varsavia sottolinea che la costruzione del canale è necessaria sia per motivi di sicurezza che per scopi economici.

Secondo l'agenzia, le autorità polacche hanno detto che la Commissione europea ha riconosciuto la fattibilità della costruzione, tuttavia, ha insistito nel continuare a discutere di questioni tecniche.

Tuttavia, il funzionario europeo ha smentito la dichiarazione di Varsavia e ha riferito che la Commissione europea non è d'accordo con questo progetto. Ha inoltre riconosciuto che la discussione sulle questioni tecniche continuerà. Prima della decisione finale della Commissione europea, la Polonia deve astenersi da lavori di costruzione sul luogo.

Alla fine dello scorso anno, le autorità della Polonia hanno annunciato una gara d'appalto per la costruzione di un canale attraverso la striscia baltica, che è una stretta striscia di terra che separa la baia di Kaliningrad dalla baia di Danzica.

La lunghezza è di 65 chilometri (35 appartengono alla Russia). In Polonia, la striscia è collegata alla terraferma e nella regione di Kaliningrad è separata dallo stretto.