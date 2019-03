Ad Alcatraz trovato un antico fortino

Situata su un'isola, la prigione di Alcatraz, è conosciuta per i suoi "inquilini" criminali. Tuttavia, fino all'inizio del XX secolo, in questo luogo c'è stato un fortino militare, riferisce The Engineer. Durante la costruzione della prigione negli Stati Uniti non c'era quasi nessuna legislazione per proteggere i monumenti storici e gli archeologi sanno molto poco della storia del fortino. Le moderne tecnologie di scansione radar e laser raccontano però cose interessanti.

Un archeologo dell'Università di Binghamton Timothy De Smet ha detto che "sotto pochi centimetri di terra, abbiamo trovato strutture perfettamente conservate. Camminiamo letteralmente attraverso i resti dell'architettura della metà del XIX secolo.

Grazie alla tecnologia di scansione, possiamo ricreare i percorsi sotto terra e le mura del forte", Ora Alcatraz funziona come museo e attira milioni di turisti all'anno.