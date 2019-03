Gli astronomi hanno trovato il corpo celeste più lontano del sistema solare

Il corpo celeste, che è stato chiamato Far Far Out, che significa "il più, più lontano", si trova ad una distanza di 140 unità astronomiche dal sole. L'unità astronomica è la distanza della terra dal sole, riferisce Live Science. Il nome richiama quello del precedente detentore del record, Farout, che è il corpo celeste scoperto lo scorso mese di dicembre e si trova a una distanza di 120 unità astronomiche.

I nuovi corpi sono stati trovati durante la ricerca del misterioso nono pianeta. La sua esistenza spiegherebbe molti fenomeni gravitazionali. Tuttavia, nonostante le sue presunte grandi dimensioni, non è stato trovato finora.