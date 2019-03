I paesi dove il mercato immobiliare cresce di più

I prezzi degli immobili a Malta sono cresciuti in un anno del 10,5 per cento, e questo ha stabilito il record mondiale per la dinamica dell'indicatore. Al secondo posto c'è il mercato di Makati (Filippine), dove i prezzi degli immobili sono aumentati del 9,9 per cento. Il terzo posto è andato al mercato dei Paesi Bassi, con un aumento dell' 8,5 per cento. I cinque mercati con la crescita più rapida includono Singapore e Cile. I prezzi degli immobili sono aumentati del 7,3 e 6,9 per cento, rispettivamente. La Russia occupa il 21esimo posto, questo dimostra la crescita dei prezzi dell'uno per cento.

Il record di caduta dei prezzi è stato registrato in Egitto: il mercato immobiliare locale in un anno è sceso del 19,2 per cento. Tra i primi tre paesi che hanno registrato abbassamento di prezzo sono Turchia (meno 8,8 per cento) e Dubai (meno 8,2 per cento). Tra i primi cinque c'è il mercato di Kiev (Ucraina) e Pechino(Cina): il calo dei prezzi è stato del 6,1 e del 3,7 per cento, rispettivamente.