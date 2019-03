Kosovo: premier Thaci accusato di collusione con le autorità serbe per dazi doganali

Il primo ministro della repubblica del Kosovo Ramos Haradinaj ha accusato il presidente del Kosovo Hashim Thaci e gli altri leader della coalizione di governo per aver esercitato pressione su di lui per la questione dei dazi doganali sulle merci serbe, in combutta con il presidente della Serbia Vucic.

Tra i membri del governo di Pristina c'è il presidente Thaci, il primo ministro Haradinaj, a capo dell'Alleanza per il futuro del Kosovo e il presidente del partito democratico del Kosovo, PDK, e il presidente del parlamento Kadri Veseli. Si sono acuite le differenze pubbliche.

Veseli in precedenza, come Thaci, ha proposto di ritirare i dazi doganali al 100%, immessi nel mese di novembre dal consiglio dei ministri per le merci provenienti da Serbia e Bosnia-Erzegovina, su richiesta degli USA, ma il premier ha risposto di no. I due non hanno sostenuto l'idea del Presidente Taci sulla delimitazione tra albanesi e serbi e l'Ambasciata degli Stati Uniti a Pristina e i rappresentanti dell'UE hanno continuato a richiedere ufficialmente l'abolizione dei dazi e il successivo ritorno al dialogo con le autorità della Serbia a Bruxelles.

Haradinaj ha detto ai giornalisti che la pressione per l'abolizione dei dazi viene esercitata su di lui dai leader politici a Pristina, che hanno un accordo con il presidente della Serbia Aleksandr Vucic.

"Tutto questo è opera di politici di Pristina. I loro amici hanno chiesto di aumentare la pressione su di me per annullare le tasse, perché hanno chiuso un accordo con Vucic" ha detto il leader citato dalla Gazeta Express Haradinaya.

Ha ribadito che non ha intenzione di annullare le misure doganali, "fino a quando la Serbia non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo".