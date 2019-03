Commessa russa mette K. O. cliente violento e diventa star di Reddit

Il video di una telecamera di sorveglianza è apparso nel thread BetterEveryLoop il 28 febbraio. Il video mostra una coda alla cassa di una birreria. All'improvviso, uno dei clienti prende inizia colpire un altro sbattendolo sul frigo della birra. Vedendo questo, la commessa lascia il bancone si avvicina all'aggressore e lo colpisce in faccia un paio di volte, poi lo prende a calci e lo mette K.O. con un colpo alla testa. A giudicare dalla data nell'angolo in alto a destra del record, l'incidente è avvenuto il 26 dicembre 2016.

"Penso di essermi innamorato", l'utente con il soprannome discerningpervert ha risposto al video. "Oh mio Dio… È fantastica!" Adores DoktorThodt. Il thread totale ha più di 1400 commenti. I partecipanti alla discussione hanno confrontato la commessa russa con i supereroi del cinema che fanno giustizia. L'utente gregsting ha suggerito che prima di essere coinvolto in una rissa, la commessa ha detto al cliente in piedi alla cassa: "Scusa, devo prendere un tizio a calci in culo, torno tra un minuto."

I commentatori del thread hanno anche prestato attenzione alla reazione degli altri uomini in coda. Molti erano divertiti nel guardare alla scena altri invece non reagiscono come se non fosse successo nulla di speciale.