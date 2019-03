Esercito russo riceverà i sistemi antiaerei S-500

L’esercito russo presto riceverà il nuovo sistema missilistico anti-aereo S-500, ha dichiarato il capo dell'Accademia Militare di Difesa Aerospaziale maresciallo Zhukov, il tenente generale Vladimir Lyaporov in un'intervista con il quotidiano Krasnaya Svezda.

L'S-500 Prometheus rappresenta una nuova generazione di sistemi di missili antiaerei terra — aria. Si tratta di sistema d'arma universale a lungo raggio e d'intercettazione ad alta quota con capacità di difesa missilistica e è in grado d'intercettare missili balistici.

Il sistema avanzato è in grado di colpire non solo i missili balistici, ma anche obiettivi aerodinamici (aerei, elicotteri, altri bersagli aerei), così come i missili da crociera.

L'S-500 ha un raggio di 600 chilometri e sarà in grado di rilevare e contemporaneamente colpire dieci bersagli supersonici balistici a velocità fino a sette chilometri al secondo, e saranno anche in grado di abbattere le testate di missili ipersonici.

Secondo le caratteristiche annunciate l'S-500 supererà significativamente l'S-400 e il suo rivale statunitense Patriot Advanced Capability-3.