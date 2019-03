Trovato il modo per prevenire una catastrofe globale

I chimici dell'Università di Melbourne (Australia) hanno sviluppato un nuovo metodo per convertire il biossido di carbonio in carbonio solido, che può essere utilizzato per ridurre la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera terrestre. Lo riporta Science.

I ricercatori hanno utilizzato una nuova classe di catalizzatori a base di leghe metalliche, liquide a temperatura ambiente. Uno di questi catalizzatori è costituito da palladio mescolato con gallio liquido in grado di convertire gli alcani in alcheni più preziosi. In primo luogo, gli scienziati hanno creato una lega di gallio, indio e stagno, dove hanno aggiunto cerio cataliticamente attivo e lo hanno collocato in un tubo di vetro con gocce d'acqua.

Quando gli scienziati hanno posizionato un filo nel metallo liquido, parte del cerio sulla superficie del liquido ha reagito con l'ossigeno presente nell'aria, provocando la formazione di uno strato ultra-sottile di ossido di cerio. Quindi il biossido di carbonio è stato passato nel tubo e una corrente elettrica è stata fatta passare attraverso il filo. Di conseguenza, il biossido di carbonio è stato assorbito dal catalizzatore, trasformandosi in carbonio solido.

Secondo i ricercatori, il meccanismo di reazione non è ancora esattamente chiaro, ma può comprendere cinque fasi. Il cerio interagisce con ossigeno, gas serra e acqua, emettendo carbonio solido e ossigeno puro come unici sottoprodotti.