Slovacchia respinge affermazioni su negoziati segreti con USA

La Slovacchia non conduce alcuni negoziati segreti con gli Stati Uniti per lo schieramento di una base militare, ha dichiarato giovedì il ministro degli Esteri della Repubblica Miroslav Lajcak a un evento a Kosice con la partecipazione del Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg.

In Slovacchia giovedì sono stati condotti i negoziati dei paesi del cosiddetto gruppo Bucarest 9 della NATO, tra cui Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Estonia, Bulgaria, Ungheria e Polonia. L'incontro ha visto la discussione di questioni relative all'adattamento alle attuali sfide alla sicurezza e all'aumento della spesa per la difesa.

"Alcune persone ora mi accusano di aver presumibilmente negoziato l'apertura di una base NATO o americana in Slovacchia alle spalle dell'opinione pubblica, questo non è vero", ha detto durante una discussione al forum di Kosice. L'evento è stato trasmesso dal servizio stampa dell'alleanza.

Secondo lui, la Slovacchia "non sta negoziando l'apertura di una base".

"Non ci sarà una base finché non chiederemo questo alla NATO, siamo partner nell'alleanza e l'alleanza non prende decisioni senza consultarci, è molto importante da capire", ha sottolineato il ministro.

All'inizio di febbraio, il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha visitato la Slovacchia come parte di un tour dei paesi dell'Europa centrale.