Turchia lavora a sviluppo di drone pesante d’attacco

La realizzazione dei droni è molto complessa. Per questo motivo, solo pochi paesi al mondo hanno tali dispositivi, anche se diverse decine di stati, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, la Francia, il Regno Unito, la Russia e la Corea del Sud, hanno sviluppato propri sistemi senza pilota.

I velivoli senza equipaggio possono trasportare un carico utile limitato e una parte della loro massa è occupata dai sistemi di rilevamento, identificazione e di mira. Ciò significa che è impossibile usare armamenti di velivoli convenzionali per creare droni a causa della loro grande massa. Inoltre, di solito il design dei droni da ricognizione esistenti non può essere adattato per un velivolo senza pilota d'attacco.

Quindi, l'avvio dello sviluppo di un velivolo aereo d'attacco senza equipaggio comporta automaticamente l'avvio di molti nuovi progetti, tra cui la creazione di equipaggiamenti di bordo leggeri e compatti, nuovi sistemi di comunicazione sicuri, armi leggere e potenti. Inoltre, la creazione di algoritmi di automazione per tali macchine richiede risorse e tempo significativi.

La Turchia ha iniziato a sviluppare i suoi primi droni nei primi anni 2000. Nel 2016 è diventata il sesto paese al mondo a mettere in servizio droni d'attacco. Il resto dei paesi con tali dispositivi sono Stati Uniti, Cina, Iran, Pakistan e Israele.

La progettazione preliminare del nuovo drone turco Akinci è iniziata a metà del 2018. Secondo l'Ufficio dell'industria della difesa della Turchia, la nuova arma sarà costituita da un bimotore dotato di motori diesel PD-222 turbo di sviluppo nazionale. Il dispositivo avrà un'apertura alare di 20 metri potrà volare per un massimo di 24 ore.

Il peso massimo al decollo dell'Akinci è di 4,5 tonnellate. Il dispositivo sarà in grado di trasportare armi pari a un peso bellico totale fino a 1,35 tonnellate: 450 chilogrammi nel compartimento interno di armi e 900 chilogrammi sugli slot esterni. Tra gli armamenti dell'UAV ci saranno bombe guidate e missili aria-superficie, oltre ai missili da crociera turchi SOM-A.

Si prevede che Akinci verrà equipaggiato con un radar con un array di antenne a fase attiva, sistemi di guerra elettronica, nonché apparecchiature di comunicazione satellitare per il controllo e la trasmissione d'informazioni di intelligence. Altri dettagli sull'apparato non sono ancora stati resi noti.

A metà febbraio 2019, l'azienda turca TAI ha completato l'assemblaggio del primo modello di volo di un promettente drone a media altitudine con un volo YFYK di lunga durata. I test di volo del bimotore, noto anche come Anka-2 ("Phoenix-2"), dovrebbero iniziare nel marzo di quest'anno.

Questo dispositivo è realizzato secondo lo schema a doppio raggio. YFYK è equipaggiato con due motori turbo diesel PD-170 da 170 cavalli ciascuno. Il dispositivo è progettato per volare a un'altitudine di 7,6 mila metri. Può essere in aria per un massimo di 24 ore e trasportare un carico utile fino a 750 chilogrammi.