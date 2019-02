Archeologi interpretano antichissime iscrizioni sul vallo di Adriano

I disegni nella cava di pietra furono realizzati da soldati romani che ripararono il vallo di Adriano nel II secolo. Come riportato dalla BBC, sono stati trovati nel XVIII secolo, ma è stato possibile interpretarli soltanto ora. In questo ha ricoperto un ruolo fondamentale la tecnologia moderna: la scansione 3D e fotogrammetria. Una delle iscrizioni parla dei tempi dei lavori: "APRO ET MAXIMO CONSOLLI OFICINA MERCATI" durante i tempi di Aper e Maximo, consoli dell'Impero Romano.

© Foto : HISTORIC ENGLAND I disegni sul vallo di Adriano

Uno dei disegni raffigura una persona e una freccia rivolta verso il basso. Alcuni archeologi ritengono che questa rappresenti la storia di una caduta senza successo di uno dei soldati; altri ritengono che questa rappresenti solo una descrizione direzionale. Un altro disegno è la caricatura del comandante della squadra, in questo i soldati dell'Antica Roma non erano diversi dai moderni scolari.