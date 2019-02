Stampa 3D aiuta gli indiani a riparare i propri aerei da guerra

Il costruttore di aerei indiano Hindustan Aeronautics Limited (HAL) inizierà presto a utilizzare componenti stampati per la riparazione dei caccia pesanti Su-30MKI. L'azienda ha dichiarato di aver già ricevuto un certificato per la produzione e l'installazione di un tubo del carburante per aerei da combattimento.

I caccia Su-30MKI sono stati sviluppati dalla compagnia russa Sukhoi appositamente per l'India. In totale, l'Indian Air Force ha ricevuto 272 di tali velivoli. Secondo i termini dell'accordo con l'India, parte della tecnologia utilizzata negli aerei da combattimento deve essere trasferita al cliente.

La HAL ha annunciato di non aver ancora ricevuto alcuni modelli di componenti Su-30MKI per la produzione di pezzi di ricambio. Per questo motivo, gli esperti indiani hanno sviluppato i propri modelli tridimensionali di alcune parti dell'aereo da combattimento, che possono essere utilizzate per stampare pezzi di ricambio.

I pezzi di ricambio stampati per il Su-30MKI hanno superato la certificazione del Centro militare di aeronavigabilità e certificazione dell'India. Queste parti sono prodotte con il metodo della sinterizzazione laser diretta della polvere metallica, in cui il laser del metallo fonde la polvere metallica in strati sottili. La parte prodotta con questo metodo di solito non richiede un'ulteriore elaborazione meccanica.

Oggi le forze armate di vari paesi usano sempre più la tecnologia di stampa tridimensionale per la produzione di pezzi di ricambio per attrezzature militari. Così, nel gennaio di quest'anno, la US Air Force ha iniziato a utilizzare la stampa 3D per produrre pezzi di ricambio per i caccia F-22 Raptor. I militari si aspettano che questa tecnologia di produzione di pezzi di ricambio per aerei da combattimento consentirà di ottenere notevoli risparmi sulle loro riparazioni.

La prima parte stampata, la cerniera di fissaggio del pannello di manutenzione, è già stata installata su un F-22. Dopo l'installazione, gli esperti intendono controllare la parte installata a ogni ispezione. Se, dopo numerosi controlli, non verrà rilevato alcun danno grave, i tecnici inizieranno a utilizzare la stampa 3D per creare loop di fissaggio per tutti gli F-22.