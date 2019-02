Confermato: il riscaldamento globale è stato provocato dall’uomo

Un team internazionale di scienziati basadosi su un'analisi dei dati satellitari ha calcolato quanto l’uomo sia responsabile per il riscaldamento globale. Gli esperti sperano che le loro scoperte spingano i politici scettici ad azioni più attive per ridurre le emissioni di CO2.

La maggior parte degli scienziati non ha dubbi sul fatto che il riscaldamento globale sia causato dall'attività umana. Tuttavia, ci sono molti scettici tra i politici e la gente comune che non credono nella realtà del riscaldamento globale o che lo considera il risultato di processi naturali.

Secondo i risultati di un team internazionale di ricercatori, le prove della natura antropogenica del riscaldamento globale si stanno avvicinando al "gold standard" delle conoscenze scientifiche. E c'è solo una possibilità su un milione che questa ipotesi sia sbagliata, osserva Reuters.

Tale sicurezza nella scienza è rara ad esempio, la precedente scoperta del bosone di Higgs ha ricevuto un supporto statistico simile.

I risultati sono stati ottenuti analizzando la serie quarantennale di dati satellitari sulla temperatura della superficie terrestre. Per due di loro, il "gold standard" è stato raggiunto nel 2005, e per il terzo, nel 2016. Quindi, le spiegazioni alternative per il riscaldamento globale ora sembrano teorie "complottiste".

In un rapporto del 2013, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici ha concluso che, con almeno il 95% di probabilità, è stata l'attività umana a causare il riscaldamento globale.

Uno degli autori di questo rapporto nota che alla luce dei nuovi dati, questa probabilità aumenterebbe al 99-100%. Molto probabilmente, questo sarà fatto nel rapporto IPCC 2021.

Gli scienziati sperano che le loro ricerche costringeranno i governi mondiali a prendere una posizione più attiva nella lotta contro il cambiamento climatico. L'esperienza di 18 paesi sviluppati che hanno ridotto significativamente le emissioni di gas serra eliminando i combustibili fossili conferma che l'umanità ha la possibilità di evitare una catastrofe climatica.