Svelate conseguenze nuove sanzioni USA contro la Russia

Il portavoce del Cremlino ha osservato che il governo russo ha già adottato misure preventive per garantire la stabilità del sistema bancario in caso di aumento della pressione delle sanzioni. Peskov ha aggiunto che l'economia russa ha imparato ad adattarsi alle restrizioni economiche.

La notizia delle nuove sanzioni anti-russe è diventata noto a metà febbraio. Il progetto di legge corrispondente non è ancora stato adottato. Secondo il documento, il presidente degli Stati Uniti sarà in grado d'imporre sanzioni contro qualsiasi investitore in progetti di produzione di GNL congiunto con la Russia al di fuori della Russia.

Gli economisti russi e stranieri intervistati da Bloomberg ritengono che la Russia abbia un margine di sicurezza sufficiente per far fronte a possibili nuove sanzioni.