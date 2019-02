Ministro Esteri Russia propone a India e Pakistan di riconciliarsi in Russia

Il ministro degli Esteri della Russia Sergey Lavrov ha proposto all’India e al Pakistan di condurre dei negoziati in Russia. Lo riportano i media russi.

Lavrov ha annunciato che Mosca è pronta a offrirsi come luogo per un evento del genere. "Se loro vorranno chiaramente", ha osservato il capo del dipartimento diplomatico.

In precedenza il 28 febbraio è stato comunicato che i militari pakistani hanno bombardato dei punti abitati sul territorio indiano dello stato di Jammu e Kashmir. L'India ha aperto il fuoco in risposta a queste azioni.

© AFP 2018 / Asif Hassan Venti di guerra tra India e Pakistan 10

Il giorno prima ci sono stati degli scontri nello spazio aereo dei due paesi. Prima di questi scontri un aereo indiano ha attaccato il campo del gruppo Jaish-e-Mohammed nella parte del Kashmir controllata dal Pakistan. Questa organizzazione ha rivendicato la responsabilità per l'attacco terroristico del 14 febbraio nello stato del Jammu e Kashmir, che ha ucciso 45 persone.

Islamabad sottolinea che non vuole iniziare una guerra con l'India. Sullo sfondo di questo, secondo le fonti del quotidiano The Times of India, il primo ministro pakistano Imran Khan ha tenuto un incontro con il comando delle forze nucleari.