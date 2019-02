Scaffali vuoti e povertà? Argentino e cilena mostrano come stanno le cose in Venezuela

"E' molto più facile ingannare la gente, piuttosto che convincerla che è stata ingannata", la citazione di Mark Twain che presenta Diego (@diegoenlalucha), cittadino argentino diventato famoso per essersi recato in Venezuela per mostrare come è davvero la situazione reale nel Paese.

Evidentemente quello che mostra, non piace ad alcuni utenti dei social network. "Per essere arrivato in Venezuela e aver mostrato ciò che vedo con i miei occhi, ho ricevuto minacce", ha twittato Diego.

Simplemente por visitar Venezuela, y mostrar lo que ven mis ojos, he recibido innumerables amenazas de muerte. Pero les tengo una noticia, tengo más material grabado que en los próximos días estaré mostrando.#MiCamaraSonMisOjos — Diego Argentino (@DiegoEnLaLucha) 20 февраля 2019 г.

​A giudicare dai contenuti del suo video, queste minacce non provengono dai sostenitori del presidente Nicolas Maduro, ma piuttosto dai suoi oppositori. È accusato di falsificare i video e gli ricordano l'elevata inflazione.

Nondimeno Diego non si reca solo nei centri commerciali e nei quartieri ricchi, ma anche nelle zone povere e negli alloggi popolari lontani dal centro della città, specialmente a sud di Caracas.

"I media nel mio paese dicono che tutti i mercati di Caracas sono vuoti, sono andato a vederlo con i miei occhi ed ho trovato una sorpresa", dice Diego. Per "sorpresa" intende scaffali dei negozi e dei mercati pieni di merci.

Anche @Chilezolanita vive in Venezuela. Questa ragazza cilena si è trasferita a Caracas ed usa il suo cellulare per mostrarci su Twitter e Facebook ciò che i media ordinari nascondono e distorcono. Secondo lei, il Venezuela "somiglia più al Cile che alla Siria, all'Iraq o ad Haiti".

Pasó este 23 de febrero en #Venezuela

¿La tele no te mostró ayer que mientras en la frontera de #Colombia con #Venezuela la derecha intentaba provocar hechos de violencia, EN CARACAS el pueblo chavista llenó las calles en respaldo a @NicolasMaduro? pic.twitter.com/vw49jI7U0v — Facebook.com/UnaChilenaEnVenezuela ☄ (@Chilezolanita) 24 февраля 2019 г.

​Ha anche pubblicato un video in cui i cittadini venezuelani applaudono la Guardia nazionale bolivariana. In un altro video, si può vedere come i soldati sono supportati dai loro ufficiali ed incoraggiati a continuare il loro servizio.